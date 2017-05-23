Участники рынка ждут минимального результата от саммита в Вене

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Все нефтедобытчики согласны продлить соглашение по сокращению добычи нефти еще на 6 месяцев, однако не все готовы к продлению этой сделки на 9 месяцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук.

Министр отметил, что ОПЕК не обсуждает более резкое сокращение нефтедобычи. "В более резком сокращении добычи сейчас нет необходимости".

Аналитическая группа Report полагает, что в случае продления сделки на заседании в Вене 24-25 мая на 6 месяцев с сохранением прежней квоты цены на нефть могут опуститься ниже 50 долларов за баррель.