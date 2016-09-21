Участники проектов АЧГ и “Шахдениз” инвестировали в нефтегазовый сектор Азербайджана 62 млрд долларов

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По итогам первого квартала 2016 года участники проектов разработки блока месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатного месторождения “Шахдениз” инвестировали в нефтегазовый сектор Азербайджана в целом 61,6 млрд долларов.

Как передает Report, об этом рассказал в интервью газете “Халг” начальник Управления инвестиций Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Вагиф Алиев.

По его словам, что из этой суммы 40,6 млрд долларов пришлось на долю АЧГ, 21 млрд долларов – на проект “Шахдениз”.

Он напомнил, что SOCAR и его дочерние компании являются участниками 17 соглашений о долевом распределении добычи (PSA), подписанных с 23 компаниями из 15 стран: “Подрядчики этих соглашений в 1995-2016 гг. (на конец первого квартала этого года) инвестировали в нефтегазовый сектор Азербайджана в целом более 68,2 млрд долларов США".

Отметим, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. Участниками проекта являются компании BP (35, 8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года. В мае 1999 года открыто газоконденсатное месторождение "Шахдениз". Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).