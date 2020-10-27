Участие в "Роснефти" принесло BP убыток в 244 млн долларов

Сама ВР понесла за третий квартал чистый убыток в 450 млн долларов США

В третьем квартале 2020 года участие BP в «Роснефти» принесло британской нефтегазовой компании убыток в 244 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщается в отчете BP. За аналогичный период прошлого года участие в «Роснефти» принесло BP прибыль в 723 млн долларов США. Сама ВР понесла за третий квартал чистый убыток в 450 млн долларов США против убытка в 749 млн долларов США в 2019 году.

Напомним, что базовый убыток BP от участия в «Роснефти» составил во втором квартале 61 млн долларов США, в первом квартале — 17 млн долларов США. В августе BP вдвое сократила размер дивидендов по итогам второго квартала 2020 года — до 5,25 доллара США на акцию. Это произошло впервые с 2010 года.