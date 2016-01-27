Убытки независимых нефтяных компаний США достигнут 14 млрд. долларов

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Суммарные убытки пяти независимых нефтепроизводителей США - компаний Hess, Andarko Petroleum, Occidental Petroleum, ConocoPhillips и Murphy Oil - за 2015 год составят порядка 14 млрд. долларов США. Как передает Report, об этом пишет Bloomberg. Подобные убытки обусловлены низкими ценами на нефть.

В течение недели все эти компании должны выступить с данными финансовой отчетности за 2015 год. Первой, уже 27 января, это сделает компания Hess - аналитики, мнение которых приводит Bloomberg, считают, что убытки Hess составят 1,6 млрд. долларов, что для компании является худшим показателем за 28 лет.

27 января также должна отчитаться Murphy Oil Corp. - ее убытки составят порядка 1,8 млрд. долларов, что станет худшим показателем с 1987 года. 1 февраля отчитается Andarko, у которой также ожидается худший убыток за 29 лет - 6 млрд. долларов. Компания испытывает трудности от падения не только цен на нефть, но и на газ.

ConocoPhillips и Occidental Petroleum, как ожидается, 4 февраля объявят об убытках в 1,58 млрд. долларов и 2,74 млрд. долларов соответственно.

"Интересно будет понаблюдать, что компании будут делать со своими бюджетами на 2016 год. Большинству из них при нынешних ценах на нефть придется прибегнуть к "драконовским" сокращениям расходов", - считает Майкл Сциалла, аналитик компании Stifel Nicolaus & Co.

В середине января аналитическая компания Wolfe Research сообщала, что при нынешнем уровне цен на нефть уже к середине 2017 года примерно треть американских нефтяных компаний могут заявить о банкротстве. Как ранее сообщала компания Haynes & Boone, о банкротстве уже заявили более 30 небольших нефтяных компаний.