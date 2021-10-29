Убытки нефтегазовой компании Мексики в 2021 году сократились на 83%

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex с января по сентябрь потеряла 100,2 млрд песо (4,93 млрд долларов США), на 83,4% меньше, чем годом ранее.

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex с января по сентябрь потеряла 100,2 млрд песо (4,93 млрд долларов США), на 83,4% меньше, чем годом ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал Televisa со ссылкой на финансового директора организации Альберто Веласкеса.

В 2020 году за тот же период убытки предприятия составили 605,1 млрд песо (29,8 млрд долларов США).

Pemex на протяжении трех кварталов текущего года увеличивала добычу нефти, доведя ее до 1,73 млн баррелей в сутки, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Объем экспорта в денежном выражении вырос на 58%, до 512,3 млрд песо (25,2 млрд долларов США), а продажи на внутреннем рынке - на 41,6%, до 533,8 млрд песо (26,29 млрд долларов США).

В прошлом году Pemex потеряла более 21,4 млрд долларов США, по сравнению с 2019 годом ее чистый убыток вырос на 38%. В феврале глава компании Октавио Оропеса заявил, что в 2020 году предприятие столкнулось с худшим кризисом в своей истории, вызванным пандемией коронавируса и падением мировых цен на нефть. При этом он отметил, что Pemex смогла продолжить работу и осталась основным налогоплательщиком в Мексике.