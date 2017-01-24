Убытки компании "Halliburton" возросли в 9 раз

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Прошлогодние убытки американской компании "Halliburton" превысили показатель предыдущего года на 8,6% и составили 5,77 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в посвященном итогам прошлого года отчете компании.

Отмечается, что в IV квартале прошлого года компания понесла убыток в размере 153 млн долларов.

В целом, прибыль компании в 2016 году составила 15,9 млрд долларов, что на 7,7 млрд долларов или же 33% уступает показателю 2015 года.