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    Убытки компании "Halliburton" возросли в 9 раз

    Компания завершила прошлый год с убытком в 5,8 млрд долларов

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Прошлогодние убытки американской компании "Halliburton" превысили показатель предыдущего года на 8,6% и составили 5,77 млрд долларов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в посвященном итогам прошлого года отчете компании.

    Отмечается, что в IV квартале прошлого года компания понесла убыток в размере 153 млн долларов.

    В целом, прибыль компании в 2016 году составила 15,9 млрд долларов, что на 7,7 млрд долларов или же 33% уступает показателю 2015 года. 

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