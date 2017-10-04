UBS Bank: Если ОПЕК+ не продлит соглашение, нефть немедленно подешевеет

© Getty Images

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ ОПЕК и ее партнерам придется продлить срок действия соглашения об ограничении добычи нефти как минимум еще на три месяца, чтобы удержать цены на текущих уровнях.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это полагает Доминик Шнидер, глава сырьевого подразделения UBS Bank в Гонконге.

"Я думаю, участники соглашения ОПЕК+ будут выполнять взятые на себя обязательства и, скорее всего, пролонгируют его не на три, а на шесть месяцев. В этом году Brent может подорожать до 60 долларов на фоне роста спроса и усиления напряженности вокруг Ирака, Ирана и Венесуэлы. Основные проблемы возникнут в следующем году, но при удачном стечении обстоятельств и пролонгации соглашения ОПЕК+ средняя цена нефти может составить 55 долларов. Если пролонгации не случится, черное золото немедленно подешевеет", - сказал Шнидер.

По его словам, учитывая ожидания сильного роста сланцевой добычи в США в следующем году, участники соглашения ОПЕК+ попросту не могут позволить ему закончиться в марте.

Что касается России, то, по мнению Шнидера, для нее более важна цена нефти, нежели объем ее добычи, который было бы крайне сложно нарастить с прошлогоднего пика.