О нас
Report Georgia
Аудио новости

У российской нефти появился новый соперник

У российской нефти появился новый соперник Johan Sverdrup будет включен в состав корзины Brent, стоимость контрактов на него будет выше, чем на российский сорт
Энергетика
17 июня 2021 г. 18:31

Конкуренцию российской экспортной нефти Urals может составить норвежский сорт Johan Sverdrup, добываемый на одноименном месторождении в Северном море.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Argus, специализирующееся на рынке нефти.

Вице-президент агентства Джеймс Гудер в ходе онлайн-конференции "Argus Рынок нефти 2021: Глобальные рынки и СНГ" назвал нового потенциального соперника для российской нефти.

"Полтора года эксплуатируется, но это самый крупный поток нефти — больше, чем Brent, больше, чем Forties. И если мы добавим его в корзину датированного Brent, это будет означать серьезное повышение объемов", — сказал Джеймс Гудер.

По его мнению, сейчас европейские страны не так активно покупают Urals. Эксперт опасается, что если Johan Sverdrup будет включен в состав корзины Brent, стоимость контрактов на него будет выше, чем на российский сорт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине жителя Агдама
17 июня 2021 г. 11:04
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган следят за игрой сборной Турции
16 июня 2021 г. 20:19
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
16 июня 2021 г. 16:36
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
Эрдоган прибыл в Милли Меджлис
16 июня 2021 г. 15:29
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
16 июня 2021 г. 01:32
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше
15 июня 2021 г. 15:33
Ильхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
ФотоИльхам Алиев встретил Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинском районе
15 июня 2021 г. 13:25
Шуша сегодня - ФОТО
ФотоШуша сегодня - ФОТО
15 июня 2021 г. 12:12
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физулинский район
14 июня 2021 г. 15:23
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
Шамиль Айрым: Во время визита в Шушу Эрдоган направит месседжи миру
14 июня 2021 г. 14:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi