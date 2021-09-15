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Тюркский совет вручил инвестиционную премию SOCAR Turkey

Тюркский совет вручил инвестиционную премию SOCAR Turkey В Баку состоялся 10-й саммит министров экономики Тюркского совета с целью содействия сотрудничеству между тюркоязычными странами
Энергетика
15 сентября 2021 г. 14:08
Тюркский совет вручил инвестиционную премию SOCAR Turkey

В Баку состоялась 10-ая встреча министров экономики Тюркского совета с целью содействия сотрудничеству между тюркоязычными странами. На состоявшейся после встречи церемонии вручения бизнес-премий дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) – компания SOCAR Turkey была удостоена инвестиционной премии Тюркского совета.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на церемонии, где оценивались компании за вклад в увеличение инвестиций в странах-членах Совета, SOCAR Turkey была удостоена награды за крупномасштабные инвестиции в стратегические сектора. На совещании, в котором приняли участие министры экономики и торговли Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии и Турции, министр торговли Турции Мехмет Муш вручил награду SOCAR Turkey руководителю компании по коммуникациям и связям с государством Микаилу Юсифову.

Бизнес-награды присуждаются на основе оценки деятельности компаний стран-членов совета, которые инвестируют в Турцию, решением Офиса по инвестициям при президенте Турецкой республики и Министерства торговли. Тюркский совет, учредителями которого являются Азербайджан и Турция, наряду с расширением экономического сотрудничества между странами-членами, реализует проекты по взаимному обмену и развитию исторического и культурного наследия тюркского мира.

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Версия на азербайджанском языке Türk Şurası “SOCAR Türkiyə”yə İnvestisiya Mükafatını təqdim edib

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