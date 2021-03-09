О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турнава: Зависимость от импорта энергоносителей может угрожать экономике

Турнава: Зависимость от импорта энергоносителей может угрожать экономике Грузия будет зависеть от воли соседних стран
Энергетика
9 марта 2021 г. 14:16
Турнава: Зависимость от импорта энергоносителей может угрожать экономике

Если Грузия будет сильно зависеть от импорта электроэнергии, это может создать угрозу для экономики страны.

Как сообщает бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава на заседании парламентского комитета.

"Серьезная зависимость от импорта означает, что Грузия будет зависеть от воли соседних стран. Например, одинаковые цены на электроэнергию для населения и местных потребителей будут зависеть не от наших решений, а от экономической ситуации в соседних странах и проводимой ими энергетической политики", - отметила она.

На заседании обсуждается вопрос о проекте строительства Намахванской ГЭС. Грузия испытывает серьезную напряженность в связи с проектом. Так, местные жители и экологи выступают против строительства объекта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Georgian minister: Dependence on energy imports can threaten economy
Версия на азербайджанском языке Gürcü nazir: “Enerji idxalından asılılıq iqtisadiyyata təhlükə yarada bilər”

Новости партнеров

Самое читаемое

Парламент Италии потребовал предоставить карты минных полей Азербайджана
Парламент Италии потребовал предоставить карты минных полей Азербайджана
2 марта 2021 г. 23:38
В Исмаиллы гази назначен на высокую должность
ФотоВ Исмаиллы гази назначен на высокую должность
2 марта 2021 г. 17:58
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
Мубариз Мансимов приговорен к 5 годам лишения свободы условно
5 марта 2021 г. 15:16
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
Установлена личность женщины, погибшей в результате несчастного случая - ОБНОВЛЕНО
7 марта 2021 г. 19:12
В центре Баку неизвестные избили парня и девушку
В центре Баку неизвестные избили парня и девушку
2 марта 2021 г. 21:01
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
Посол Франции об увиденном в Физули: Это печально
6 марта 2021 г. 13:17
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Скончалась супруга Фахраддина Манафова
ФотоСкончалась супруга Фахраддина Манафова
3 марта 2021 г. 08:23
Нельзя! - МВД по поводу выгула ягненка в центре Баку
"Нельзя!" - МВД по поводу выгула ягненка в центре Баку
3 марта 2021 г. 11:26
Определены срочные надбавки к должностным окладам военнослужащих
Определены срочные надбавки к должностным окладам военнослужащих
2 марта 2021 г. 18:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi