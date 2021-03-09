Турнава: Зависимость от импорта энергоносителей может угрожать экономике

Грузия будет зависеть от воли соседних стран

Если Грузия будет сильно зависеть от импорта электроэнергии, это может создать угрозу для экономики страны.

Как сообщает бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава на заседании парламентского комитета.

"Серьезная зависимость от импорта означает, что Грузия будет зависеть от воли соседних стран. Например, одинаковые цены на электроэнергию для населения и местных потребителей будут зависеть не от наших решений, а от экономической ситуации в соседних странах и проводимой ими энергетической политики", - отметила она.

На заседании обсуждается вопрос о проекте строительства Намахванской ГЭС. Грузия испытывает серьезную напряженность в связи с проектом. Так, местные жители и экологи выступают против строительства объекта.