О нас

Туркменистан заявил о готовности расширить своповые поставки газа через Иран

Туркменистан заявил о готовности расширить своповые поставки газа через Иран Туркменистан готов значительно увеличивать объемы своповых поставок газа через Иран.
Энергетика
18 ноября 2023 г. 14:12
Туркменистан заявил о готовности расширить своповые поставки газа через Иран

Туркменистан готов значительно увеличивать объемы своповых поставок газа через Иран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе туркмено-иранского бизнес-форума, который проходит в Ашхабаде.

"В настоящее время совместная работа в газовой отрасли ведется по своповой схеме, позволяющей поставлять туркменский природный газ в третьи страны. Мы готовы к значительному расширению подобного партнерства", - сказал он.

По его словам, нефтегазовая сфера является одной из основных отраслей экономики Туркменистана, ее материально-техническая база последовательно модернизируется, внедряется современная техника.

"Мы предлагаем развивать в этой сфере сотрудничество с иранской стороной, особенно со структурами, обладающими высокими технологиями, и крупными промышленными компаниями", - отметил министр.

Своповые поставки составляли 7-7,5 млн кубометров газа в сутки. В ноябре 2023 года делегация из Ирака во главе с министром электроэнергетики Зиядом Али Фадхелем подписала в Ашхабаде с руководством госконцерна "Туркменгаз" протокол об условиях поставок газа. Согласно ему, в течение пяти лет ежегодно 9 млрд кубометров туркменского природного газа по схеме своп будет транспортироваться через Иран в Ирак.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkmenistan voices readiness to expand swap gas supplies via Iran

Экслюзивные новости

Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi