Туркменистан заявил о готовности расширить своповые поставки газа через Иран

Туркменистан готов значительно увеличивать объемы своповых поставок газа через Иран.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе туркмено-иранского бизнес-форума, который проходит в Ашхабаде.
"В настоящее время совместная работа в газовой отрасли ведется по своповой схеме, позволяющей поставлять туркменский природный газ в третьи страны. Мы готовы к значительному расширению подобного партнерства", - сказал он.
По его словам, нефтегазовая сфера является одной из основных отраслей экономики Туркменистана, ее материально-техническая база последовательно модернизируется, внедряется современная техника.
"Мы предлагаем развивать в этой сфере сотрудничество с иранской стороной, особенно со структурами, обладающими высокими технологиями, и крупными промышленными компаниями", - отметил министр.
Своповые поставки составляли 7-7,5 млн кубометров газа в сутки. В ноябре 2023 года делегация из Ирака во главе с министром электроэнергетики Зиядом Али Фадхелем подписала в Ашхабаде с руководством госконцерна "Туркменгаз" протокол об условиях поставок газа. Согласно ему, в течение пяти лет ежегодно 9 млрд кубометров туркменского природного газа по схеме своп будет транспортироваться через Иран в Ирак.