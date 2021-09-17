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Туркменистан увеличит мощности по карбамиду за счет иностранных инвестиций

Туркменистан увеличит мощности по карбамиду за счет иностранных инвестиций На заводе "Teдженкарбамид" планируется проведение реконструкции в целях повышения производственной мощности.
Энергетика
17 сентября 2021 г. 09:54
Туркменистан увеличит мощности по карбамиду за счет иностранных инвестиций

На заводе "Teдженкарбамид" планируется проведение реконструкции в целях повышения производственной мощности.

Как передает Report, о планах по модернизации предприятий госконцерна "Туркменхимия" рассказал вице-премьер Туркменистана Чарымурад Пурчеков.

По его словам, карбамидные удобрения местного производства не только обеспечивают внутренние потребности страны, но и экспортируются. Для роста поставок этой продукции на внешние рынки предусматриваются технологические обновления отрасли с привлечением иностранных инвестиций.

В частности, как проинформировал Пурчеков, на данный момент рассматриваются предложения зарубежных инвесторов по вложению инвестиций для переоснащения завода "Teдженкарбамид", которые будут возвращаться за счет готовой продукции.

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Версия на английском языке Turkmenistan eyes increasing urea capacity through foreign investment

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