Туркменистан снизил стоимость проекта ТАПИ

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Туркменистан понизил стоимость строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) с 10 млрд до 7 млрд долларов.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава проекта Мухатмерат Аманов. По его словам, страна планирует привлечь азиатских, ближневосточных и европейских инвесторов.

"10 млрд долларов это несколько больше, чем мы на самом деле планируем. Сейчас проект стоит 7 млрд долларов. Оптимизационные процессы проведены", - отметил Аманов.

Глава проекта добавил, что компания - оператор ведет переговоры об инвестициях с некоторыми международными инвесторами. "Основной - это Азиатский банк развития, он помогает как технически, так и финансово. Исламский банк развития уже выделил 700 млн долларов на строительство туркменского участка. Также европейские и турецкие кредитные агентства. Мы ожидаем, что соотношение привлеченного и собственного финансирования будет 70% на 30%", - заключил он.