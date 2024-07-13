Туркменистан с начала года добыл свыше 40 млрд куб. м газа

Объем добычи природного газа в Туркменистане в первом полугодии 2024 года составил 40,2 млрд куб. м.

Объем добычи природного газа в Туркменистане в первом полугодии 2024 года составил 40,2 млрд куб. м.

Как передает Report со ссылкой на официальную газету "Нейтральный Туркменистан", об этом сообщил председатель Государственного комитета по статистике Довлетгелди Аманмухаммедов в ходе расширенного заседания кабмина страны.

По его словам, за указанный период добыча нефти составила 4,16 млн тонн. Динамику показателей он не уточнил, но отметил, что в первом полугодии производство нефтяного битума выросло на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, мазута - на 31,7%.

Ранее сообщалось, что объем добычи природного газа в Туркмении по итогам 2023 года составил 80,6 млрд куб. м., годом ранее добыча газа была на уровне 80 млрд куб. м.

Туркменистан является крупнейшим игроком нефтегазового рынка Азии. Углеводородные ресурсы страны оцениваются более чем в 71 млрд тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 млрд тонн нефти и более 50 трлн куб. м природного газа. Туркменистан занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара.