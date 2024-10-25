Туркменистан рассчитывает на увеличение объемов экспорта электроэнергии в страны Европы через Азербайджан

Туркменистан рассчитывает на увеличение объемов экспорта электроэнергии в страны Европы через Азербайджан,

Туркменистан рассчитывает на увеличение объемов экспорта электроэнергии в страны Европы через Азербайджан,

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр энергетики страны Аннагелди Сапаров в ходе конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2024".

Он отметил, что Туркменистан реализует ряд проектов, способствующих диверсификации маршрутов и расширению экспорта электроэнергии.

По словам Сапарова, на данный момент в стране действуют 12 электростанций общей установленной мощностью 7 тыс. МВт, "что обеспечивает надежное электроснабжение внутренних потребителей и экспорт излишков электроэнергии в соседние страны в ежегодно нарастающем объеме".

"Увеличению объемов экспорта электроэнергии в страны Европы через Азербайджан, Турцию и по дну Каспийского моря должен поспособствовать ввод комбинированной электростанции в Туркменбашийском этрапе Балканского велаята (мощность 1,6 тыс. МВт). Строительство ведется усиленными темпами", - сказал министр.

Также он напомнил о реализованных проектах строительства высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан и расширению подстанции "Нур Уль-Джихад" расположенной на территории Афганистана.