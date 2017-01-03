Туркменистан ограничил поставки газа в Иран из-за долгов

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Туркменистан вынужденно ограничил поставки природного газа в Иран из-за долгов Национальной иранской газовой компании, передает Report со ссылкой на МИД республики.

"Национальная иранская газовая компания, начиная с 2013 года, не прилагает необходимых усилий для погашения своего долга за ранее поставленный в Иран туркменский природный газ… В течение 2016 года иранская сторона в официальном порядке была неоднократно информирована о складывающейся неблагоприятной ситуации в сфере газовых поставок и о возможном ограничении поставок туркменского природного газа", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Как отметили в ведомстве, "отсутствие позитивной реакции Национальной иранской газовой компании на конструктивные инициативы Туркменистана, ее пассивность в поиске вариантов взаимоприемлемого решения, привели к вынужденному ограничению поставок туркменского природного газа в Иран с 1 января 2017 года".

В МИД также подчеркнули, что "любые попытки политизации этого вопроса, от кого бы они не исходили, будут расцениваться как недружественные по отношению к Туркменистану действия и немедленно опровергаться туркменской стороной".

С декабря 1997 года Туркменистан осуществляет поставки газа в Иран. Национальная иранская газовая компания ранее заявила о том, что Туркмения с 1 января 2017 года прекратила поставки газа.