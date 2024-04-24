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Туркменистан нацелен на наращивание добычи нефти и газа

Туркменистан нацелен на наращивание добычи нефти и газа Освоение месторождения Галкыныш и прокладка газопровода TAPI являются приоритетными задачами для нефтегазового сектора Туркменистана.
Энергетика
24 апреля 2024 г. 16:51
Туркменистан нацелен на наращивание добычи нефти и газа

Освоение месторождения Галкыныш и прокладка газопровода TAPI являются приоритетными задачами для нефтегазового сектора Туркменистана.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова к участникам международного форума по привлечению иностранных инвестиций в туркменскую нефтегазовую отрасль, открывшегося сегодня в Париже.

"В числе приоритетных задач – освоение газовой кладовой Галкыныш и прокладка газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (TAPI), успешное решение которых позволит значительно диверсифицировать топливно-энергетический комплекс и поддержать региональную энергобезопасность", - говорится в послании.

С. Бердымухамедов добавил, что совместно с иностранными инвесторами продолжается освоение месторождений нефти и газа на турк­менском участке Каспийского моря и на суше с целью повышения объемов их добычи.

"В перспективе мы намерены масштабировать и активизировать динамику такого сотрудничества, это ключевая цель", - сказал он.

Бердымухамедов также указал на необходимость продолжить предпринимаемые в стране комплексные меры по добыче, экспорту и переработке углеводородных ресурсов, а также снижению выбросов метана промышленными предприятиями.

По его словам, существенным прогрессом в этом деле стало присоединение независимого нейтрального Туркменистана к Глобальному метановому обязательству, о чем было официально объявлено на COP-28 в декабре 2023 года в Дубае.

Председатель госконцерна "Туркменгаз" Максат Бабаев в своем выступлении на форуме сообщил, что месторождениt Галкыныш в рамках первого этапа разработки стабильно обеспечивает экспорт 30 млрд кубометров газа в год в Китай.

"Для наращивания поставок на 25 млрд кубометров планируется задействовать второй этап. Третий этап станет ресурсной базой для проекта газопровода TAPI мощностью 33 млрд кубометров в год", - сообщил М.Бабаев, которого цитируют туркменские СМИ.

Он отметил, что "Туркменгаз" совместно с британской Gaffney, Cline & Associates обновляет геолого-гидродинамическую модель по поэтапному освоению месторождения Галкыныш.

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