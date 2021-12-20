Туркменистан и Пакистан обсудили строительство газопровода ТАПИ

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в ходе визита в Исламабад обсудил с президентом Пакистана Арифом Алви вопросы активизации строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в ходе визита в Исламабад обсудил с президентом Пакистана Арифом Алви вопросы активизации строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Как передает Report, об этом сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

Туркменский МИД отмечает, что по "поручению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, заместитель председателя Кабинета Министров, глава МИД Рашид Мередов провел в Исламабаде переговоры с президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви".

Стороны прилагают значительные усилия для развития эффективного туркмено-пакистанского экономического сотрудничества, стратегическую основу которого составляет партнерство в энергетическом секторе.

"В этой связи, был сделан особый акцент на необходимости активизации совместных действий по реализации проекта строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан", - говорится в заявлении.

Днем ранее, глава МИД Туркменистана обсудил вопросы активизации строительства ТАПИ со своим индийским коллегой Субрахманиямом Джайшанкаром в Нью-Дели.

Строительство газопровода ТАПИ протяженностью 1 814 километров и мощностью 30 миллиардов кубометров природного газа в год стартовало в декабре 2015 года на территории Туркменистана.

Эксперты считают, что ТАПИ позволит Туркменистану диверсифицировать газовый экспорт, даст Афганистану средства для решения социальных проблем, а Пакистану и Индии покрыть растущую потребность в топливных ресурсах.

Из-за продолжающегося межафганского конфликта, участок ТАПИ, который должен пройти по территории Афганистана, считается наиболее проблемным.