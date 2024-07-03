Туркменистан и Иран договорились о своповых поставках туркменского газа в Ирак

Туркменистан и Иран подписали контракт на своповый транзит туркменского газа в Ирак.

Туркменистан и Иран подписали контракт на своповый транзит туркменского газа в Ирак.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение МИД Туркменистана.

Отмечается, что в Ашхабаде 1-3 июля 2024 года состоялись переговоры туркменской и иранской сторон по вопросам дальнейшего сотрудничества между Туркменистаном и Ираном в газовой сфере.

"По итогам встреч был подписан контракт купли-продажи природного газа в объеме до 10 млрд кубометров в год, который будет поставляться из Туркменистана в Ирак через территорию Иран по схеме swap”, - говорится в сообщении.

МИД также отмечает, что для расширения газотранспортной инфраструктуры, иранскими компаниями будут выполнены работы по строительству на территории Туркменистана нового газопровода протяженностью 125 км и трех газокомпрессорных станций, необходимых для поставок дополнительных объемов газа в Иран.

“В дополнение к существующим мощностям, планируется увеличить объемы газа, поставляемого в Иран по направлениям Довлетабад – Серахс – Хангеран и через газоизмерительную станцию Чалоюк до 40 млрд кубометров в год”, - говорится в сообщении.

Отмети, что в октябре 2023 года госкомпания "Туркменгаз" и министерство электроэнергетики Ирака подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа. Тогда иракская сторона выразила заинтересованность в поставках газа из Туркменистана по схеме swap через территорию Ирана в объеме около 10 млрд кубометров в год.