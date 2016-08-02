​Туркменистан и Франция обсудили проект прокладки трубопровода через Каспийское море

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудил с послом Франции Патриком Паскалем вопросы поставок туркменского газа в Европу через Каспийское море и Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на туркменские СМИ.

В ходе беседы обе стороны выразили стремление к всестороннему расширению и углублению дипломатических контактов между двумя странами.

"Приоритетным для обеих стран является осуществление проекта трубопровода по поставкам газа с туркменских месторождений в страны ЕС. Также разрабатывается проект прокладки трубопровода в европейском направлении через Каспийское море и Азербайджан", - сообщают туркменские СМИ.

Отмечается, что одним из участников разработки энергетических ресурсов Туркменистана и их транспортировки в страны ЕС может стать компания Total, представители которой ведут переговоры с руководством страны. Проявляет интерес к данным проектам и еще одна европейская энергетическая компания, Gas de France.