Посол: Туркменистан и Азербайджан активно работают в области энергетического сотрудничества

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Мы активно работаем с нашими азербайджанским
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Туркменистана в Азербайджане Тойлы Комеков.
Он напомнил, что в январе текущего года в ходе встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана были затронуты важные моменты сотрудничества трех стран и детально обозначены их перспективы развития.
Затронув сотрудничество между Баку и Ашхабадом в сфере транспорта, посол сказал, что две страны являются важными транспортными звеньями между Азией и Европой: "Я горжусь и с радостью наблюдаю то, что Азербайджан сегодня создает транспортную инфраструктуру мирового значения, такие как строительство порта в Аляте, скоростных дорог, железной дороги Баку-Тбилиси-Ка
Он отметил, что Туркменистан также активно развивает транспортные проекты, отметив сдачу в эксплуатацию железной дороги Казахстан-Туркм
Т.Комеков также подчеркнул, что идет активная работа над транспортным проектом Афганистан-Турк
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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