Посол: Туркменистан и Азербайджан активно работают в области энергетического сотрудничества

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Мы активно работаем с нашими азербайджанским и коллегами в области энергетического сотрудничества. Это один из вопросов, который непосредственно находится на повестке азербайджано-ту ркменского диалога".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Туркменистана в Азербайджане Тойлы Комеков.

Он напомнил, что в январе текущего года в ходе встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана были затронуты важные моменты сотрудничества трех стран и детально обозначены их перспективы развития.

Затронув сотрудничество между Баку и Ашхабадом в сфере транспорта, посол сказал, что две страны являются важными транспортными звеньями между Азией и Европой: "Я горжусь и с радостью наблюдаю то, что Азербайджан сегодня создает транспортную инфраструктуру мирового значения, такие как строительство порта в Аляте, скоростных дорог, железной дороги Баку-Тбилиси-Ка рс. Все эти проекты являются для нас важными", - сказал дипломат.

Он отметил, что Туркменистан также активно развивает транспортные проекты, отметив сдачу в эксплуатацию железной дороги Казахстан-Туркм енистан-Иран. По его словам, для выхода на азиатские рынки Ашхабад продвигает строительство автобана, а также строительство порта Туркменбаши, который будет принимать любые виды судов, начиная от нефтяных танкеров, заканчивая сухогрузами. Посол сообщил, что в порту созданы все условия для приема и обработки 20 млн. тонн груза ежегодно: "Это дает нам возможности для развития отношений".