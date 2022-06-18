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Туркменистан хочет продавать электроэнергию через Иран в третьи страны

Туркменистан хочет продавать электроэнергию через Иран в третьи страны Туркменистан предлагает начать передачу туркменской электроэнергии через энергосистему Ирана в третьи страны.
Энергетика
18 июня 2022 г. 12:21
Туркменистан хочет продавать электроэнергию через Иран в третьи страны

Туркменистан предлагает начать передачу туркменской электроэнергии через энергосистему Ирана в третьи страны.

Как передает Report со ссылкой на туркменские СМИ, об этом было заявлено в ходе прошедших Тегеране переговоров президентов двух стран с участием правительственных делегаций.

Практика своповых поставок уже используется Туркменистаном и Ираном - в области обмена природным газом, который Ашхабад поставляет Тегерану, а он в свою очередь – Баку.

В этом контексте на переговорах обсуждалась возможность открытия новых экспортных направлений через своп на другие рынки.

Также во время встреч в иранской столице отмечалось, что работа по оплате Ираном долга за ранее поставленный ей Туркменистаном природный газ ведется, и данный вопрос будет решен.

Как заявил министр нефти Ирана Джавад Оджи в начале июня в ходе Бакинского энергетического форума, Иран достиг договоренности с Туркменистаном и Азербайджаном об удвоении объема обмена природным газом между тремя странами.

Министр добавил, что Иран, Туркменистан и Азербайджан почти завершили договоренности об удвоении объема газа, предусмотренного своповым соглашением, заключенным в ноябре минувшего года.

Согласно соглашению, Туркменистан поставляет 5-6 млн кубометров природного газа в день в северо-восточные регионы Ирана, а Иран поставляет такое же количество в Азербайджан на северо-западной границе.

В январе Оджи заявил, что Иран располагает мощностями и инфраструктурой, необходимой для увеличения объема обмена газа с Туркменистаном до 40 млн кубометров в сутки или 10-15 млрд кубометров в год.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistan İran vasitəsilə öz elektrik enerjisini üçüncü ölkələrə göndərmək istəyir

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