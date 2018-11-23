Туркменистан экспортировал через Азербайджан 4 млн тонн нефти в этом году

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года через Азербайджан транспортировано 4 млн тонн туркменской нефти и 190 тыс. тонн ненефтяной продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на пресс-конференции по транспортным возможностям Азербайджана.

"Возможности транспортировки туркменской нефти широки. Таким образом, проводятся работы по поощрению прокачки по транспортному коридору" - сказал министр.