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Туркменистан, Азербайджан и Иран приступают к своповым поставкам газа

Туркменистан, Азербайджан и Иран приступают к своповым поставкам газа Сегодня вступает в силу трехстороннее соглашение о торговле природным газом между Туркменистаном, Азербайджаном и Ираном.
Энергетика
25 декабря 2021 г. 09:40
Туркменистан, Азербайджан и Иран приступают к своповым поставкам газа

Сегодня вступает в силу трехстороннее соглашение о торговле природным газом между Туркменистаном, Азербайджаном и Ираном.

Как передает Report, соглашение предусматривает продажу 1,2–2 млрд кубометров природного газа из Туркменистана в Азербайджан и транспортировку через Иран. Туркменский газ будет продаваться на северной границе Туркменистана и Ирана и обмениваться на эквивалентное количество иранского газа на иранско-азербайджанской границе. У контракта нет даты окончания.

Туркменистан будет продавать Азербайджану 5-6 млн кубометров газа в сутки в соответствии с трехсторонним соглашением.

Туркменский газ важен для снабжения энергией северных провинций Ирана, которые имеют ограниченный доступ к южным газовым месторождениям страны. Однако из-за этого Тегеран должен Туркменистану за поставки газа 1,8 млрд долларов. Иран, извлекая выгоду из развития региональной инфраструктуры, транспорта и судоходства в результате сделки, теперь начнет выплачивать этот долг.

Ожидается, что Иран вскоре начнет производить выплаты Туркменистану. Поскольку они, скорее всего, выиграют от сделки, Тегеран вряд ли предпримет какие-либо действия, чтобы поставить ее под угрозу. В краткосрочной перспективе сделка укрепит отношения Ирана с обеими странами, предоставив Ирану большее влияние в Центральной Азии. В среднесрочной и долгосрочной перспективе, если сделка состоится, Иран, вероятно, сможет подключиться ко многим крупным транспортным трубопроводам.

Иран имеет крупные месторождения природного газа на юге, но с 1997 года импортирует газ из Туркменистана для распределения в его северных провинциях, особенно зимой.

Напомним, что 28 ноября Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа.

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