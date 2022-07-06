Туркмениcтан и Азербайджан обсудили вопросы диверсификации поставок энергоносителей

Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов обсудил в среду в Ашхабаде с азербайджанской делегацией, которую возглавил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, вопросы сотрудничества в энергетической сфере. Об этом сообщили в МИД Туркмении.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудил в среду в Ашхабаде с азербайджанской делегацией, которую возглавил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, вопросы сотрудничества в энергетической сфере.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Туркмении.

"Была подчеркнута важность наращивания двустороннего сотрудничества в энергетике, диверсификации схем поставок энергоносителей на международные рынки", - отметили в ведомстве.

В МИД Туркменистана напомнили о подписанном в январе 2021 года меморандуме о взаимопонимании между правительствами двух стран о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения Достлуг в Каспийском море. "В этой связи туркменская сторона выразила готовность продолжать двусторонние консультации по нескольким энергетическим направлениям сотрудничества", - сообщили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что в ходе переговоров обе стороны высказали готовность к продолжению взаимодействия с учетом имеющегося потенциала.