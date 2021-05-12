"Туркменгаз": разработка "Достлук" позволит экспортировать газ в Европу

Освоение Туркменистаном и Азербайджаном месторождения "Достлук" ("Дружба") в Каспийском море позволит экспортировать природный газ в западном направлении

Освоение Туркменистаном и Азербайджаном месторождения "Достлук" ("Дружба") в Каспийском море позволит экспортировать природный газ в западном направлении.

Как сообщает Report, об этом в ходе пленарной сессии Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана заявил заместитель председателя ГК "Туркменгаз" Гуванч Агаджанов.

Возможность экспорта голубого топлива из Туркменистана в страны Европы станет возможна в случае реализации проекта Транскаспийского газопровода, который в свою очередь сможет быть подключен к "Южному газовому коридору", соединяющему Азербайджан со странами ЕС через Грузию и Турцию.