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"Туркменгаз": разработка "Достлук" позволит экспортировать газ в Европу

"Туркменгаз": разработка "Достлук" позволит экспортировать газ в Европу Освоение Туркменистаном и Азербайджаном месторождения "Достлук" ("Дружба") в Каспийском море позволит экспортировать природный газ в западном направлении
Энергетика
12 мая 2021 г. 14:39
Туркменгаз: разработка Достлук позволит экспортировать газ в Европу

Освоение Туркменистаном и Азербайджаном месторождения "Достлук" ("Дружба") в Каспийском море позволит экспортировать природный газ в западном направлении.

Как сообщает Report, об этом в ходе пленарной сессии Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана заявил заместитель председателя ГК "Туркменгаз" Гуванч Агаджанов.

Возможность экспорта голубого топлива из Туркменистана в страны Европы станет возможна в случае реализации проекта Транскаспийского газопровода, который в свою очередь сможет быть подключен к "Южному газовому коридору", соединяющему Азербайджан со странами ЕС через Грузию и Турцию.

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Версия на азербайджанском языке “Türkmənqaz”: “Dostluq” yatağının istismarı Avropaya qaz ixracına imkan verəcək
Версия на английском языке Turkmengaz: Dostluk field’s development to allow gas export to Europe

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