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"Туркменгаз" и китайская CNPC заключили допонительное соглашение по добыче газа

"Туркменгаз" и китайская CNPC заключили допонительное соглашение по добыче газа Государственный концерн "Туркменгаз" и китайская CNPC заключат дополнительные соглашения по разработке газовых месторождений в Туркменстана.
Энергетика
29 января 2022 г. 09:18
Туркменгаз и китайская CNPC заключили допонительное соглашение по добыче газа

Государственный концерн "Туркменгаз" и китайская CNPC заключат дополнительные соглашения по разработке газовых месторождений в Туркменстана.

Как передает Report, соответствующее постановление в рамках онлайн-заседания правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Как сообщил на заседании вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий ТЭК, документ предусматривает заключение дополнительных соглашений на обеспечение 16 скважин газового месторождения "Галкыныш" химической продукцией, приготовление буровых растворов, оказание инжиниринговых услуг по их эксплуатации и оснащение этих скважин соответствующим оборудованием. Сумма данного контракта составляет 372,274 миллиона китайских юаней.

По словам, вице-премьера, также предусматривается заключить дополнительные соглашения, "касающиеся установки профильного оборудования и оказания услуг на месторождениях "Галкыныш", "Гарабиль" и "Багаджа".

"В итоге, общая сумма этих соглашений составит 106,222 миллиона американских долларов", — цитирует вице-премьера "Нейтральный Туркменистан".

Подписав документ, президент подчеркнул, что "инвестиции должны быть возвращены получаемыми в стране сырьевыми ресурсами".

Ранее сообщалось, что "Туркменгаз" заключил с компанией СNPС контракт на завершение строительства и ввод в эксплуатацию трех газовых скважин на месторождении "Галкыныш", сооружение которых было начато, но полностью не завершено компанией Gulf Oil & Gas FZE из ОАЭ. Тогда было отмечено, что оплата услуг СNPС будет произведена за счёт ежегодных поставок природного газа в КНР.

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Версия на английском языке Turkmengaz, CNPC to ink additional agreement on gas production

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