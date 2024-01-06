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Туркменгаз и эмиратская ADNOC намерены работать над освоением месторождения "Галкыныш"

Туркменгаз и эмиратская ADNOC намерены работать над освоением месторождения "Галкыныш" Туркменгаз и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере освоения крупнейшего газового месторождения в Туркменистане - "Галкыныш".
Энергетика
6 января 2024 г. 12:20
Туркменгаз и эмиратская ADNOC намерены работать над освоением месторождения Галкыныш

Туркменгаз и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере освоения крупнейшего газового месторождения в Туркменистане - "Галкыныш".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ подписан по итогам визита председателя Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в ОАЭ.

По данным официальной газеты "Нейтральный Туркменистан", меморандум предполагает намерение сторон привлекать стратегических партнеров для освоения третьего этапа месторождения "Галкыныш" и их возможного участия в реализации энергетических проектов по строительству газопроводной инфраструктуры, предназначенной для поставок природного газа в страны региона и другие государства.

Указанные компании подписали еще один меморандум, согласно которому они изучат потенциальные возможности научно-технического и экономического взаимовыгодного сотрудничества в области сокращения выбросов метана в атмосферу.

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