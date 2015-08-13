​Turcas Petrol: Турция может поставлять израильский газ в Европу через Южный газовый коридор

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ В Израиле есть большие запасы газа, и израильтяне хотят поставлять газ в Турцию и Египет. Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Reuters заявил генеральный директор компании Turcas Petrol Бату Аксой.

"Израильский газ, импортированный в Турцию, может быть экспортирован посредством Южного газового коридора", - подчеркнул он, имея в виду газопровод, идущий из Азербайджана в Европу через Турцию.

По его словам, если израильтяне будут поставлять 8-10 млрд. кубометров газа в год в рамках 20-летнего соглашения, то это удовлетворит нужды Турции.

Израильские СМИ пишут, что на данный момент существуют проблемы в реализации проекта экспорта израильского газа в Египет, поэтому Турция является вероятным кандидатом на поставки из нефтегазового месторождения Левиафан.

Он подчеркнул, что окно возможностей импортирования израильского газа в Турцию еще не закрыто: "Я думаю, у нас все еще есть возможность для обеих сторон и для региона в целом".