Турецкий эксперт: TANAP значимый с геополитической точки зрения проект

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Два года назад начались коммерческие поставки азербайджанского природного газа в Турцию через Трансанатолийский трубопровод (TANAP).

По данным Министерства энергетики Азербайджана, в январе-мае этого года по TANAP транспортировано 1,6 млрд кубометров газа в Турцию, в целом же с момента ввода в эксплуатацию по 1 июня поставлено 5,47 млрд кубометров газа. Гендиректор TANAP заявил в середине этого месяца, что 30 июня объем газа, поставляемого по газопроводу, достигнет 6 млрд кубометров. TANAP, который является частью проекта "Южного газового коридора", берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Председатель правления Damnus Energy & Investment Inc. Нусрат Комарт сообщил Report, что Турция через TANAP получит 6 млрд кубометров, а Европа - 10 млрд кубометров природного газа в год. Хотя 10 млрд не являются крупными объемами с точки зрения потребления газа, но очень значимы как со стратегической, так и геополитической точки зрения.

Эксперт подчеркнул, что TANAP в будущем станет центром по энергетической торговле Турции и имеет значение с позиции энергетической безопасности. Он отметил важность проекта TANAP для Азербайджана с точки зрения превращения его в одного из участников системы поставок природного газа Европы.

"Европа играет особую роль в мире в качестве энергорынка, а регионы Центральной Азии, Ближнего Востока и Средиземноморья – источников энергии. Турция считается энергетическим мостом и потенциальным энергетическим торговым хабом между этим рынком и источниками. Европа уже давно обеспечивает потребности в природном газе, помимо местных производителей, за счет импорта из РФ, Норвегии, Алжира, в небольшом объеме посредством трубопроводной линии между Турцией и Грецией, а также импорта СПГ. Европа нацелена на диверсификацию источников и маршрутов для обеспечения энергетической безопасности. Истек второй год с начала транспортировки газа в Турцию по TANAP, который будет служить этой цели. TANAP - очень значимый трубопровод. Поздравляю тех, кто реализует этот проект", - сказал он.

Эксперт подчеркнул значимость транспортировки по трубопроводам в Европу, которую США также рассматривают в качестве рынка СПГ: "Это создает взаимосвязь между источниками, транзитными маршрутами и рынками, что важно в поддержании энергобаланса. Пандемия коронавируса снизила спрос, отменено большие партии поставок СПГ из США и других стран, поэтому подземные хранилища заполнены, Европа заполнила свои хранилища в Украине. Инфраструктурные проекты и долгосрочные контракты, реализованные в таких условиях, имеют большее значение".

Эксперт отметил, что TANAP вместе с нефтеперерабатывающим заводом (STAR) Азербайджана в Турции и нефтехимическим комплексом (Petkim) являются важной инвестицией в экономику региона.