Турецкий завод по производству бензина из природного газа строится в Туркменистане

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Турецкий Rönesans Holding строит в Туркменистане завод по производству бензина из природного газа.

Как сообщает Report, об этом написал Turkmenistan.ru.

Вследствие этого президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления Rönesans Holding Эрмана Илыджака. Турецкий бизнесмен проинформировал главу государства о ходе строительства в Ахалской области завода по производству бензина из природного газа.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что успешная реализация этого проекта станет еще одним важным шагом в наращивании мощностей туркменской нефтегазовой промышленности.