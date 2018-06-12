Турецкий профессор: TANAP еще больше укрепит дружбу и братство между Турцией и Азербайджаном

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "TANAP - очень важный проект, который еще больше укрепит историческую дружбу и братство между Турцией и Азербайджаном".

Об этом сообщил Report президент Ассоциации по энергетической экономике Турции, преподаватель Босфорского университета, профессор Гюркан Кумбароглу.

"TANAP - очень важный проект, который является главным элементом Южного газового коридора протяженностью 3500 километров", - сказал профессор.

По его словам, цель Турции - стать центром распределения природного газа, и проект TANAP является поддержкой этому: "Турция нацелена на то, чтобы стать гозораспределительным хабом. TANAP является первым шагом в этом направлении".

Коснувшись вопроса подключения в будущем новых источников газа к Южному газовому коридору, Г. Кумбароглу отметил, что этот вопрос следует приветствовать. По словам профессора, Европа нуждается в этом газе.

"Европейский рынок очень большой. Добыча в Европе сокращается. Даже если спрос на газ в Европе остается стабильным, потребность в импорте растет. В Европе есть большой рынок. Доставка на этот рынок каспийского и газа из других источников через Турцию выгодна для сторон".

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км.

Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 км. Диаметр участка от Эскишехира до Европы (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 км. Фаза-1 будет готова принять газ для Европы к концу 2019 года.