Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Газопровод "Турецкий поток" может быть построен только за счет средств "Газпрома".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы правления компании Андрей Круглов.

Он отметил, что оценка инвестиций в проект составляет 6 млрд долларов: "Размер планируемых инвестиций в "Турецкий поток" составляет порядка 6 млрд долларов. То, что касается проектного финансирования - мы говорили, что такая возможность существует для финансирования морской части "Турецкого потока".

Отметим, что Россия и Турция 10 октября подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая. Длина морской части газопровода - около 910 км, сухопутной по турецкой территории - 180 км.