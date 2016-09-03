"Турецкий поток" будет запущен до 2020 года

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Россия и Турция находятся всего в нескольких шагах от подписания полноценного межправсоглашения по газопроводному проекту "Турецкий поток", что позволит быстро перейти к его реализации. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава минэнерго России Александр Новак.

"Мы с турецкими партнерами обсуждаем конкретные шаги по реализации этого проекта. Мы разработали "дорожную карту", которая передана турецким партнерам, создана специальная рабочая группа, разработан проект межправсоглашения", - заявил Новак.

Если все пойдет и далее без препятствий, обратил внимание Новак, первая нитка газопровода будет построена к концу 2019 года.