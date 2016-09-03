 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Турецкий поток" будет запущен до 2020 года

    Новак: Мы разработали дорожную карту, которая передана турецким партнерам

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Россия и Турция находятся всего в нескольких шагах от подписания полноценного межправсоглашения по газопроводному проекту "Турецкий поток", что позволит быстро перейти к его реализации. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава минэнерго России Александр Новак.

    "Мы с турецкими партнерами обсуждаем конкретные шаги по реализации этого проекта. Мы разработали "дорожную карту", которая передана турецким партнерам, создана специальная рабочая группа, разработан проект межправсоглашения", - заявил Новак.

    Если все пойдет и далее без препятствий, обратил внимание Новак, первая нитка газопровода будет построена к концу 2019 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi