Турецкий посол: Проект TANAP очень важен для укрепления энергетической безопасности Европы

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "Возможность участия Туркменистана в проекте Южный газовый коридор (ЮГК) имеет значимость".

Как сообщает Report со ссылкой на orient.tm, об этом заявил председатель ГК "Туркменгаз" Мырат Арчаев в своем выступлении на 9-м Международном газовом конгрессе Туркменистана в Авазе.

По его словам, проект Транскаспийского газопровода, который позволит туркменскому "голубому топливу" достигнуть Европы через TANAP и TAP, не снимается с повестки дня.

Как отметил посол Турции в Туркменистане Мустафа Капуджу, проект TANAP очень важен для укрепления энергетической безопасности Европы и все страны, по территории которых будет проложен газопровод, заинтересованы в Туркменистане как участнике проекта ЮГК.

"Поэтому все в ожидании подписания Каспийской конвенции и определения статуса Каспия. Возможность проложить трубопровод из Туркменистана в Азербайджан по дну Каспийского моря и поставлять туркменский газ в Европу через TANAP повысит рентабельность проекта", - добавил он.