Турецкий порт Petlim переименован в "Терминал SOCAR"

«SOCAR намерен построить новое нефтехимическое предприятие в регионе Алиага в Турции».

Как передает Report со ссылкой на Yenişafak.com, об этом заявил глава по внешним связям SOCAR Turkey Мурат Лекомпте (Murat LeCompte) на экономическом саммите в Улудаге.

По его словам, строительство предприятия завершится в 2020–2023 годах: «Мы еще не приняли окончательного инвестиционного решения. Предприятие будет расположено в регионе Алиага. В случае принятия инвестиционного решения в этом году, закладка фундамента может состояться в следующем году».

Представитель SOCAR также сказал, что порт Petlim переименован в "Терминал SOCAR": «Этот проект полностью реализован турецкими подрядчиками и инженерами. Это третий по величине порт Турции. Прежнее он назывался Petlim, теперь переименован на "Терминал SOCAR". Мы гордимся этим проектом".