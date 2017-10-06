Турецкий министр: TANAP могут ввести в строй раньше срока

© AA/ Mehmet Acar

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Трансатлантический трубопровод (TANAP), призванный транспортировать азербайджанский газ в Турцию и в Европу, могут ввести в строй раньше срока.

Как сообщает Report, об этом сказал агентству Anadolu министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак: "Строительные работы активно продолжаются. Думаю, что, если нынешние темпы строительства сохранятся, работы завершатся раньше намеченных сроков".

"Сегодня мы на месте ознакомились с процессом укладки труб под проливом Дарданеллы, и этот участок является критической частью проекта строительства TANAP. Мы наблюдали за процессом укладки 1261-й по счету трубы. Работы ведутся по графику профессиональными строителями и с соблюдением правил техники безопасности", - сказал Албайрак.

Отметим, что в конце сентября дан старт строительству участка TANAP по дну Мраморного моря. Для укладки труб по дну моря привлечено специальное судно длиной 153 м из Панамы.

Судно Sapurakencana 1200 весом 32 504 т приступило к укладке труб от территории села Кемер поселка Бига региона Чанаггала.

Таким образом, начато соединение подводного и наземного участков трубопровода TANAP. Длина подводного участка составит 19 км, он протянется до Текирдага.

Министр также отметил, что завершено более 80% работ по проекту: "В будущем году мы ожидаем завершения работ по строительству турецкого участка TANAP, а в 2020 году - Трансадриатического газопровода (ТАР). Тогда мы и станем свидетелями доставки азербайджанского газа в Европу. Со своей стороны, Турция сделает все возможное для реализации проекта".

Отметим, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км.