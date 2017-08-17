Турецкий министр: STAR является важным проектом для Турции

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Сегодня министр науки, промышленности и технологий Турции Фарук Озлю посетил территорию строящегося в Измире Нефтеперерабатывающего завода STAR (НПЗ) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, генеральный директор SOCAR Turkey Enerji A.Ş Заур Гахраманов проинформировал министра о проводимых на заводе работах.

Министр заявил журналистам, что проект НПЗ STAR является очень важным проектом для Турции: "STAR позволит сэкономить на импорте нефтепродуктов 1,5 млрд долларов в год. С зависимостью от импорта авиатоплива будет покончено. В 2018 году завод приступит к производству нафты и схожей продукции, что покроет спрос нефтехимической промышленности на них".

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Завод планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. Здесь будет производиться 4,7 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 320 тыс. тонн LPG, 1,6 млн тонн нафты, 690 тыс. тонн нефтяного кокса, 159 тыс. тонн серы и иная продукция. Завод в основном будет перерабатывать нефть сортов Ural, Azeri Light и Kirkuk.

Требуемые на строительство STAR 3,3 млрд долларов финансируются за счет кредитов под проектное финансирование, 2,4 млрд долларов - инвестиций Азербайджана.