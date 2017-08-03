Турецкий министр рассказал о значении Petkim

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ У нас есть внутренний рынок, вчетверо превышающий потенциал Petkim производственной мощностью 3,5 млн тонн в год. Мы импортируем нефтехимическую продукцию на 11 млрд долларов в год. Принято решение открыть еще один Petkim в Измире. Инвестиции вложит частный сектор. Наше дело – выделить место.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, об этом заявил министр науки, промышленности и технологии соседней страны Фарук Озлю.

Министр также подчеркнул значение для Турции нефтеперерабатывающего завода Star Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR). Ф. Озлю отметил, что они стремятся создать несколько мегапромышленных предприятий.

Напомним, что в 2008 году SOCAR приобрел 51%-ный пакет акций турецкого нефтехимического комплекса Petkim за 2,05 млрд долларов. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже. Petkim является первым и единственным нефтехимическим комплексом в Турции и крупнейшим экспортером Эгейского региона.