Турецкий министр: Мы готовы к сотрудничеству в рамках Южного газового коридора

Турция готова к сотрудничеству в рамках проекта "Южный газовый коридор".
Как сообщает Report со ссылкой на HaberTürk, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на конференции WindEnergy Hamburg в Германии.
По его словам, Турция, будучи надежным и стратегическим партнером, готова к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству в рамках энергетической безопасности Европы.
Проект "Южный газовый коридор” предусматривает транспортировку природного газа, добываемого в рамках второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", в Турцию и Европу. Поставки азербайджанского газа в Европу в рамках этого проекта начались 31 декабря 2020 года.