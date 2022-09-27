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Турецкий министр: Мы готовы к сотрудничеству в рамках Южного газового коридора

Турецкий министр: Мы готовы к сотрудничеству в рамках Южного газового коридора Турция готова к сотрудничеству в рамках проекта "Южный газовый коридор".
Энергетика
27 сентября 2022 г. 17:33
Турецкий министр: Мы готовы к сотрудничеству в рамках Южного газового коридора

Турция готова к сотрудничеству в рамках проекта "Южный газовый коридор".

Как сообщает Report со ссылкой на HaberTürk, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на конференции WindEnergy Hamburg в Германии.

По его словам, Турция, будучи надежным и стратегическим партнером, готова к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству в рамках энергетической безопасности Европы.

Проект "Южный газовый коридор” предусматривает транспортировку природного газа, добываемого в рамках второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", в Турцию и Европу. Поставки азербайджанского газа в Европу в рамках этого проекта начались 31 декабря 2020 года.

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Версия на английском языке Turkiye expresses readiness for cooperation within South Gas Corridor
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Cənub Qaz Dəhlizi çərçivəsində əməkdaşlığa hazırıq”

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