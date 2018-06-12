Турецкий эксперт: TANAP - стратегический проект, способный дать толчок энергетической политике в регионе

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Реализуемый в Турции один из важнейших энергетических проектов - TANAP является стратегическим проектом, способным дать толчок энергетической политике в регионе".

Как сообщает Report, об этом пишет в своей статье колумнист турецкой газеты "Ени Шафак" Эрдал Танас Карагёль.

По его словам, реализация TANAP способствовала новым крупным энергетическим проектам, что поднимет на новый уровень интерес инвесторов к энергосектору Турции.

"Хотя TANAP представляется как экспортный газопровод из Азербайджана в Европу, в действительности данный проект открыл основной коридор природного газа между востоком и западом в регионе", - сказал эксперт, добавив, что следующий сегмент Южного газового коридора - газопровод TAP позволит снизить зависимость Турции и Европы от российского газа.

Эксперт также подчеркнул, что TANAP создаст возможность для экспорта в Европу газа из Туркменистана, Ирака, Ирана и стран Восточного Средиземноморья.