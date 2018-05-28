Турецкий эксперт: Цена нефти не сильно изменится к концу года

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Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Цена нефти на мировом рынке не очень сильно скорректируется до конца этого года.

Об этом сообщил Report президент Ассоциации по энергетической экономике Турции профессор Гюркан Кумбароглу.

"Некоторые аналитики предсказывают, что к концу года цены вырастут до 100 долларов за баррель. Цены на краткосрочный период пробили отметку в 80 долларов за баррель. Но я не предполагаю слишком высокий рост, и навряд ли нефть сильно подешевеет к концу года", - сказал он.

Тем не менее, Кумбароглу затруднился назвать конкретную цифру, связав цены с несколькими факторами.

Он указал, что рост цены нефти за последние недели связан с геополитической ситуацией: "Геополитическая путаница в мире сыграла роль в росте стоимости нефти до 70-80 долларов за баррель. С одной стороны, цены поднялись из-за повышения спроса, вызванного сокращением предложения в рамках соглашения ОПЕК+. Однако геополитические проблемы, в частности санкции против Венесуэлы и Ирана, а также растущие геополитические риски на Ближнем Востоке также начали оказывать влияние на цены. Я ожидаю, что цены сбалансируются. Они не смогут, как раньше, пробить отметку в 100 долларов/баррель, потому что США постепенно наращивают добычу сланцевой нефти. Скорее всего, цены сбалансируются на уровне 70-80 долларов за баррель, а в долгосрочной перспективе пойдут вниз".