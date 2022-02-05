Турецкий эксперт: Азербайджан занимает инициативную позицию в энергетической сфере

“Концепция ”Южного энергетического коридора", разработанная с целью стратегической диверсификации поставок нефти и газа в Европу и тем самым снижения зависимости от России, появилась в конце 1990-х годов. Основной целью создания этого коридора является им

“Концепция ”Южного энергетического коридора", разработанная с целью стратегической диверсификации поставок нефти и газа в Европу и тем самым снижения зависимости от России, появилась в конце 1990-х годов. Основной целью создания этого коридора является импорт нефти и газа из Каспийского региона и Центральной Азии в Европу".

Об этом турецкому бюро Report заявил эксперт, доктор экономических наук Рахми Инджекара.

Он отметил, что проведение в Баку 8-го заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору свидетельствует о высоком потенциале Азербайджана в увеличении поставок газа в Европу: "Инициативная позиция Азербайджана в энергетической сфере в европейском и азиатском регионе открыла путь для участия в мероприятии представителей Турции, Европейского союза (ЕС), США, Великобритании, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Албании, Хорватии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Украины и Туркменистана".