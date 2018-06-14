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    Турецкий депутат: TANAP, наряду с природным газом, будет нести мир и благополучие

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Трансанатолийский газопровод (TANAP), призванный транспортировать азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу, является стратегическим проектом региона.

    Об этом заявил Report член Великого национального собрания Турции, руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Недждет Унувар. 

    По его словам, проект является результатом взаимного доверия между Турцией и Азербайджаном и "вместе с природным газом принесет мир и благополучие".

    Он добавил, что благодаря проекту Турция сделала исторический шаг к тому, чтобы стать энергетическим центром: "Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в реализацию проекта во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Я уверен, что TANAP принесет пользу всем странам региона".

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