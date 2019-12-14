Турецкая Tekfen приобрела 10 процентов акций SOCAR Polymer

В головном офисе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялось подписание документа по покупке части акций SOCAR Polymer турецкой компанией Tekfen.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, 5% из проданных акций принадлежали SOCAR, 5% - Pasha Holding.

Документ подписали директор SOCAR Overseas Фирудин Гасанов и председатель правления Tekfen Holding Мурат Гиджин.

Отметим, что SOCAR Polymer является первой в нефтехимической промышленности Азербайджана компанией, созданной на основе партнерства между государством и частным сектором. Проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы.

Стоимость проекта составляет 816 млн долларов (включая НДС).

Отметим, что экспорт полипропилена начался 5 октября.