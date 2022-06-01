Турецкая компания Botas заявила о росте цен на природный газ более чем на 30%

Государственная нефтегазовая компания Botas сообщила о повышении с 1 июня цен на природный газ более чем на 30%.

Государственная нефтегазовая компания Botas сообщила о повышении с 1 июня цен на природный газ более чем на 30%.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"С 1 июня 2022 года повышаются цены на природный газ на 30%, используемый в жилых домах. Для абонентов в промышленном секторе цены на газ повышаются на 40%", - говорится в заявлении госкомпании.

Кроме того, был повышен тариф на выработку электроэнергии при помощи природного газа на 17%.

Таким образом, как уточняет газета Yeni Şafak, если ранее промышленники в Турции платили 3 264 турецкие лиры (199 долларов) за кубометр природного газа, то теперь они будут вынуждены платить 10 417 лир (635 долларов) за аналогичный объем.

Как сообщила в понедельник британская газета The Guardian, вследствие дальнейшего сокращения поставок российского газа в Европу из-за нежелания ряда европейских компаний платить за него в рублях стоимость энергоносителей в мире может вырасти еще сильнее.