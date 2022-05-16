Турция заявила о готовности поставлять в Европу газ из Восточного Средиземноморья

Турция вновь заявила о готовности направлять газ из Восточного Средиземноморья в Европу в качестве альтернативы поставкам из России.

Турция вновь заявила о готовности направлять газ из Восточного Средиземноморья в Европу в качестве альтернативы поставкам из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын в интервью агентству Reuters.

"Одной из основных альтернатив [российскому голубому топливу] является газ из Восточного Средиземноморья. Турция готова помочь в этом отношении и быть частью данного процесса. Мы открыты для этой идеи. Эксперты утверждают, что наиболее подходящий маршрут для транспортировки газа из Восточного Средиземноморья проходит через Турцию. У нас есть газопровод, который идет до Джейхана, и мы можем транспортировать газ отсюда в европейские столицы", - сказал он.