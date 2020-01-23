Турция заинтересована в сотрудничестве с РФ по разработке газа у Кипра

Турция заинтересована в сотрудничестве с РФ по разработке газовых месторождений у побережья Кипра.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что при разработке кипрских месторождений турко-киприоты и греко-киприоты должны работать вместе. Но этого пока не происходит, а Евросоюз защищает интересы греческой стороны, так как Греция является членом ЕС.

"Поэтому в отношении таких односторонних действий, как бурение, или эксплуатация, или разведка, я думаю, они должны научиться делиться и работать вместе. Турецкая сторона готова к этому. Это также то, что обсуждали, президенты Эрдоган и Путин, и в будущем, я думаю, здесь есть место и для сотрудничества между Турцией и Россией", - добавил он.