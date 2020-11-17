Турция выдала лицензию на строительство третьего энергоблока АЭС "Аккую"

Первый реактор будет введен в эксплуатацию в 2023 году

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции сообщило во вторник о выдаче лицензии на строительство третьего энергоблока атомной электростанции "Аккую", проектом которой занимается компания "Аккую Нуклеар" (входит в Росатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Выдана лицензия на строительство третьего энергоблока АЭС "Аккую". Первый реактор будет введен в эксплуатацию в 2023 году, и наш энергетический портфель будет диверсифицирован новым источником энергии. Энергия АЭС "Аккую" осветит всю Турцию", - говорится в сообщении турецкого Минэнерго.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов США.

Летом госкорпорация "Росатом" начала строительство энергоблока №2 АЭС "Аккую". Как отметила ранее глава компании Анастасия Зотеева, строительно-монтажные работы сейчас ведутся одновременно на площадках первого и второго энергоблоков. "На втором блоке завершается бетонирование обеих фундаментных плит - и реакторного отделения, и машзала", - сказала она.

Что касается первого энергоблока, строительство которого началось в 2018 году, то там "недавно завершили бетонирование фундаментной плиты машинного зала, установили ловушку расплава, сейчас готовимся к монтажу второго яруса внутренней защитной оболочки - это уже работы в гермозоне", отметила Зотеева.

"В планах этого года - завершить строительство наружных стен до 26 отметки. Далее планируем приступить к сварке главного циркуляционного трубопровода. Одновременно идут работы на огромном количестве вспомогательных объектов: строительно-монтажной базе, хранилище топлива, тоннелях и других", - добавила она. На площадке третьего энергоблока идут плановые буро-взрывные работы, добавила Зотеева.