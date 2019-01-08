Турция возобновила закупку иранской нефти в декабре

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Турция в декабре возобновила закупки иранской нефти после паузы в ноябре.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные торговых источников.

"Импорт иранской нефти в Турцию был равен нулю в ноябре. Но в декабре Турция получила поставки иранской нефти в объеме 54 тысячи баррелей в сутки", - сообщило агентство.

Агентство добавляет со ссылкой на источники и данные Refinitiv Eikon, что в январе Турция также намерена получить иранскую нефть с танкера Sinopa.

Отметим, 5 ноября вступили в силу санкции США против иранского нефтяного сектора. Как объявило министерство финансов США, санкции введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

В рамках предоставленного Турции исключения страна может импортировать 3 миллиона тонн нефти в год, или 60 тысяч баррелей нефти в день. При этом до объявления Вашингтоном о восстановлении санкций Турция закупала около 200 тысяч баррелей иранской нефти в день.